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Мариуполь представил игровую форму сезона 2019/20

20:24 30 Читати українською
Мариуполь представил игровую форму сезона 2019/20
Игроки Мариуполя в новой форме / ФК Мариуполь

Мариуполь опубликовал фото новой игровой формы сезона 2019/20.

Мариуполь на своем официальном сайте опубликовал фото игровой формы на новый сезон. "Чайки" будут выступать в оранжевом, синем и белом комплектах. Эти цвета являются традиционными для клуба.

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Уже в начале августа азовцев ждут матчи квалификации Лиги Европы. В 3 раунде подопечные Александра Бабича встретятся с победителем пары АЗ – Хекен.

В сезоне 2018/19 азовцы заняли 4 место в турнирной таблице УПЛ, опередив Зарю.

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