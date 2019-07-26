Мариуполь продлил контракт с Фоминым

Суперкубок Украины — 12:53 230
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Цыганков вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Шахтера – трое других игроков не тренируются с командой
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Динамо официально представило Караваева и Кадири – Хацкевич рассказал о первых впечатлениях от работы с новичкамиУкраина — 11:58 260
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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: справедливая победа "дьяволов", курьезные голы, фейл голкипера и ностальгия по АПЛМир — 25 июль 1030
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