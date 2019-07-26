Мариуполь продлил контракт с Фоминым

Нападающий Руслан Фомин продолжит выступления в составе приазовцев.

Мариуполь на официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с опытным форвардом.

Федорчук продлил контракт с Мариуполем

Новое соглашение подписано на один год. В прошлом сезоне нападающий провел в УПЛ 18 матчей, в которых смог отличиться пятью голами и двумя ассистами. Бывший игрок Шахтера и Металлиста помог Мариуполю занять четвертое место чемпионата Украины и пробиться в Лигу Европы.

АЗ не сумел обыграть Гекен в матче потенциальных соперников Мариуполя в Лиге Европы

Напомним, приазовцы начнут свой путь в еврокубках в 3-м раунде квалификации ЛЕ. Их соперником станет победитель пары АЗ – Хекен.