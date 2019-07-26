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Мариуполь продлил контракт с Фоминым

14:10 30 Читати українською
Мариуполь продлил контракт с Фоминым
Руслан Фомин / Фото ФК Мариуполь

Нападающий Руслан Фомин продолжит выступления в составе приазовцев.

Мариуполь на официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с опытным форвардом.

Федорчук продлил контракт с Мариуполем

Новое соглашение подписано на один год. В прошлом сезоне нападающий провел в УПЛ 18 матчей, в которых смог отличиться пятью голами и двумя ассистами. Бывший игрок Шахтера и Металлиста помог Мариуполю занять четвертое место чемпионата Украины и пробиться в Лигу Европы.

АЗ не сумел обыграть Гекен в матче потенциальных соперников Мариуполя в Лиге Европы

Напомним, приазовцы начнут свой путь в еврокубках в 3-м раунде квалификации ЛЕ. Их соперником станет победитель пары АЗ – Хекен.

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Руслан Фомин Руслан Фомин Мариуполь Мариуполь
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