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Маріуполь представив ігрову форму сезону 2019/20

20:24 295 Читать на русском
Маріуполь представив ігрову форму сезону 2019/20
Гравці Маріуполя у новій формі / ФК Маріуполь

Маріуполь опублікував фото нової ігрової форми сезону 2019/20.

Маріуполь на своєму офіційному сайті опублікував фото ігрової форми на новий сезон. "Чайки" виступатимуть у помаранчевому, темно-синьому та білому комплектах. Ці кольори є традиційними для клубу.

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Вже на початку серпня азовців чекають матчі кваліфікації Ліги Європи. У 3 раунді підопічні Олександра Бабича зустрінуться з переможцем пари АЗ – Гекен.

У сезоні 2018/19 азовці посіли 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, випередивши Зорю.

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Маріуполь Маріуполь Футбольна форма
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