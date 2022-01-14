Мариуполь на своем официальном сайте сообщил о трансфере Даниила Литовченко, который является воспитанником Шахтера.

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Хавбек подписал контракт на срок до 2024 года. Литовченко уже выступал за азовцев с 2018 по 2020 годы. Это первый новичок аутсайдера Премьер-лиги в зимнее трансферное окно.

Последним его клубом стал второлиговый Яруд, в составе которой Даниил провел 29 матчей и забил 7 голов.

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