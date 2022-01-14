Маріуполь підписав першого новачка цієї зими – черговий вихованець Шахтаря
14:16 - Читать на русском
Півзахисник Данило Літовченко продовжить кар'єру в Маріуполі.
Маріуполь на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер Данила Літовченка, який є вихованцем Шахтаря.
Хавбек підписав контракт до 2024 року. Літовченко вже виступав за азовців з 2018 по 2020 роки. Це перший новачок аутсайдера Прем'єр-ліги в зимове трансферне вікно.
Останнім його клубом став друголіговий Яруд, у складі якого Данило провів 29 матчів та забив 7 голів.
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