Закарпатский клуб на своем официальном сайте объявил о назначении 50-летнего специалиста. Условия контракта не разглашаются.

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После завершения прошедшего сезона Шаран попрощался с Александрией, после чего оставался без работы. Для именитого специалиста это будет не первый опыт на Закарпатье – с сентября 2007-го по апрель 2008-го он возглавлял одноименный клуб. В Минае он заменил Игоря Леонова, который сам приходил посреди сезона вместо Василия Кобина. Вместе с Владимиром Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

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