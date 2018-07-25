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Мариуполь отправился в Швецию на матч Лиги Европы против Юргордена

24 июля 22:53 37 Читати українською
Мариуполь отправился в Швецию на матч Лиги Европы против Юргордена
ФК Мариуполь / фото: официальный сайт клуба

Делегация Мариуполя выехала в Запорожье, откуда вылетит в Стокгольм на поединок против Юргордена в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Мариуполь отправился на поединок Лиги Европы против шведского Юргордена. Приазовцы автобусом доедут в Запорожье, из которого утром вылетят в Стокгольм с пересадкой в ​​Киеве, сообщает официальный сайт клуба.

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Вылет запланирован на 6:30 утра. Напомним, поединок ЛЕ Юргорден – Мариуполь состоится в четверг, 26 июля. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч пройдет в Одессе 2 августа. К слову, Мариуполь уже знает своего потенциального соперника в следующем раунде, если пройдет Юргорден.

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Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
до матча
1
дн
:
19
час
:
46
мин
Мариуполь
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