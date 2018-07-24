Юргорден – Мариуполь: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Юргорден принимает Мариуполь в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч ЛЕ Юргорден – Мариуполь состоится в четверг, 26 июля. Начало в 20:00 по киевскому времени.

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Матч Юргорден – Мариуполь смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "Футбол 1", начиная с 19:55. Кроме этого, в 19:15 там же стартует предматчевая студия. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го квалификационного матча Лиги Европы.

Команды между собой встретятся впервые. Украинские клубы против шведских играли 10 раз: 5 побед за нашими против 3-х у соперников. Правда вот за предыдущий сезон Лиги Европы Эстерсунд дважды обыграл Зарю по 2:0.

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