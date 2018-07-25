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Маріуполь вирушив до Швеції на матч Ліги Європи проти Юргордена

24 липня 22:53 308 Читать на русском
Маріуполь вирушив до Швеції на матч Ліги Європи проти Юргордена
ФК Маріуполь / фото: офіційний сайт клубу

Делегація Маріуполя виїхала до Запоріжжя, звідки вилетить у Стокгольм на поєдинок проти Юргордена в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маріуполь вирушив на поєдинок Ліги Європи проти шведського Юргордена. Приазовці автобусом дістануться у Запоріжжя, з якого вранці вилетять до Стокгольму з пересадкою в Києві, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Виліт запланований на 6:30 ранку. Нагадаємо, поєдинок ЛЄ Юргорден – Маріуполь відбудеться у четвер, 26 липня. Початок о 20:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде в Одесі 2 серпня. До слова, Маріуполь вже знає свого потенційного суперника в наступному раунді, якщо пройде Юргорден.

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Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

Юргорден - Маріуполь: Четвер 26 липня 2018

Юргорден
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дн
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19
год
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30
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Маріуполь
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