"Мариуполь критикуют за большое количество арендованных у Шахтера игроков? Да, к сожалению, это так. Но с такой критикой я абсолютно не согласен! Во-первых, что плохого в том, что мы даем молодым талантливым футболистам заиграть на самом высоком уровне? Было бы лучше, если бы Мампасси, Очеретько, Вьюнник или Удод варились в молодежном футболе, уровень которого уже переросли? Посмотрите на Кащука или Топалова. Год назад их критиковали, а сейчас, после того, как они набили шишки, они превратились в лидеров нашей команды.

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Вы спросите, почему молодежь именно из Шахтера? Всё просто. Не секрет, что практически все талантливые ребята собраны в Академиях Шахтера и Динамо. Это факт. С руководством "горняков" у нас сложились тесные дружеские отношения. Но наш клуб открыт и для сотрудничества с Динамо. Если киевский клуб захочет отдать нам в аренду своего футболиста, и наш главный тренер скажет, что этот игрок нам нужен – почему бы и нет?" – цитирует Чаудри официальный сайт приазовцев.

После 18 туров УПЛ Мариуполь находится на дне турнирной таблицы с 8 очками.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ