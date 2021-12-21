"Маріуполь критикують за велику кількість орендованих у Шахтаря гравців? Так, на жаль, це так. Але з такою критикою я абсолютно не згоден! По-перше, що поганого в тому, що ми даємо молодим талановитим футболістам заграти на найвищому рівні? Було б краще, якби Мампассі, Очеретько, В'юнник чи Удод варилися в молодіжному футболі, рівень якого вже переросли? Подивіться на Кащука чи Топалова. Рік тому їх критикували, а зараз, після того, як вони набили гулі, вони перетворилися на лідерів нашої команди.

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Ви запитаєте чому молодь саме із Шахтаря? Все просто. Не секрет, що практично всі талановиті хлопці зібрані в Академіях Шахтаря та Динамо. Це факт. З керівництвом "гірників" у нас склалися тісні дружні стосунки. Але наш клуб відкритий і для співпраці із Динамо. Якщо київський клуб захоче віддати нам в оренду свого футболіста і наш головний тренер скаже, що цей гравець нам потрібен – чому б і ні?" – цитує Чаудрі офіційний сайт приазовців.

Після 18-ти турів УПЛ Маріуполь перебуває на дні турнірної таблиці з 8-ма очками.

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