После тяжелого старта сезона для Мариуполя Сергей Чоботенко улетел отдыхать на Сейшельские Острова вместе со своей роскошной женой Кариной.

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Пара публикует в Instagram фото из отпуска. Одна из фотографий поражает своей откровенностью.

Напомним, после 18 туров чемпионата Украины Мариуполь расположится на дне таблицы с 8 очками. В нынешнем сезоне Чоботенко выходил на поле только в 5-ти матчах.

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