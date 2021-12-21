Чоботенко опубликовал фото с обнаженной женой – райский отдых защитника Мариуполя
10:09 - Читати українською
Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко наслаждается отпуском в зимнее межсезонье.
После тяжелого старта сезона для Мариуполя Сергей Чоботенко улетел отдыхать на Сейшельские Острова вместе со своей роскошной женой Кариной.
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Пара публикует в Instagram фото из отпуска. Одна из фотографий поражает своей откровенностью.
Напомним, после 18 туров чемпионата Украины Мариуполь расположится на дне таблицы с 8 очками. В нынешнем сезоне Чоботенко выходил на поле только в 5-ти матчах.
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