"Сине-золотые" немного подкорректировали свои планы и сообщили об изменениях в подготовительном процессе.

Руководство львовского клуба решило собрать своих футболистов раньше, чем было запланировано. В частности, коллектив выйдет из отпуска уже 9 января (а не 13-го, как заявлялось ранее). До 15 января продлится первый этап сборов, который состоится во Львове.

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В течение 15-22 января команда проведет второй этап подготовки. Локацией выбрали закарпатский город Мукачево. Заключительный этап подготовительных сборов состоится уже за границей, в Турции, с 24 января по 6 февраля, сообщает официальный сайт львовской команды.

Напомним, Львов пошел на зимнюю паузу на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе подопечных Виталия Шумского две победы, три ничьи и семь поражений.

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