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Мариуполь одержал две победы за день, Заря разбила Ордабасы, Александрия одолела лидера Болгарии: спарринги клубов УПЛ

18:48 81 Читати українською
Мариуполь одержал две победы за день, Заря разбила Ордабасы, Александрия одолела лидера Болгарии: спарринги клубов УПЛ
Мариуполь – Стрипфинг – 3:2 / фото ФК Мариуполь

Состоялись очередные контрольные матчи украинских клубов во время зимних сборов. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Мариуполь – Стрипфинг – 3:2

Голы: Чурко, 55, (пен.), Кулаков, 80, Топалов, 90 – Сулиман, 30, Хейникер, 49

Мариуполь – Славия – 3:0

Голы: Горбунов, 22, Фомин, 73, (пен.), Танковский, 86

Заря – Ордабасы – 3:0

Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75

Александрия – Левски – 2:1

Голы: Ситало, 33, Задерака, 60 – Костов, 76, (пен.)

Мариуполь начал игровой день с волевой победы над австрийским Стрипфингом. Именно соперники первыми вышли вперед на 30 минуте из-за ошибки защитников. После перерыва Хейникер удвоил преимущество австрийцев после подачи с углового. Азовцы быстро отыгрались, Чурко реализовал пенальти. А ближе к концу игры Кулаков и Топалов за 10 минут превратили возможное поражение на волевую победу Мариуполя.

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Во втором своем матче азовцы разбили болгарскую Славию. Несмотря на обилие моментов Мариуполь забил лишь однажды в первом тайме, Горбунов классно пробил со штрафного. Во второй половине Фомин реализовал пенальти, а точку в матче поставил Танковский.

Заря без проблем разобрала Ордабасы. Луганчане захватили инициативу в первой половине, но вышли вперед перед самым перерывом, Кабаев классно разобрался с соперником и попал в девятку. Во втором тайме Владислав оформил дубль, забив со штрафного, а точку в поединке поставил Цыганикс, головой замкнув подачу с углового.

Александрия в боевой игре одолел Левски. Украинцы открыли счет в первой половине, Ситало стал автором гола после классной контратаки. Во второй половине Александрия удвоила свое преимущество, Задерака замкнул подачу Стецкова. Болгары отыграли один мяч, реализовав пенальти.

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