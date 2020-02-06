Маріуполь здобув дві перемоги за день, Зоря розбила Ордабаси, Олександрія здолала лідера Болгарії: спаринги клубів УПЛ

Відбулись чергові контрольні матчі українських клубів під час зимових зборів. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".
Товариські матчі.
Маріуполь – Стріпфінг – 3:2
Голи: Чурко, 55, (пен.), Кулаков, 80, Топалов, 90 – Суліман, 30, Хейнікер, 49
Маріуполь – Славія – 3:0
Голи: Горбунов, 22, Фомін, 73, (пен.), Танковський, 86
Зоря – Ордабаси – 3:0
Голи: Кабаєв, 44, 50, Циганікс, 75
Олександрія – Левскі – 2:1
Голи: Сітало, 33, Задерака, 60 – Костов, 76, (пен.)
Маріуполь розпочав ігровий день з вольової перемоги над австрійським Стріпфінгом. Саме суперники першими вийшли вперед на 30 хвилині через помилку захисників. По перерві Хейнікер подвоїв перевагу австрійців після подачі з кутового. Азовці швидко відігрались, Чурко реалізував пенальті. А ближче до кінця гри Кулаков та Топалов за 10 хвилин перетворили можливу поразку на вольову перемогу Маріуполя.
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В другому своєму матчі азовці розбили болгарську Славію. Попри велику кількість моментів Маріуполь забив лише одного разу, Горбунов класно пробив зі штрафного. В другій половині Фомін реалізував пенальті, а крапку в матчі поставив Танковський.
Зоря без проблем розібрала Ордабаси. Луганці захопили ініціативу в першій половині, але вийшли вперед перед самою перервою, Кабаєв класно розібрався із суперником та влучив у дев'ятку. В другому таймі Владислав оформив дубль, забивши зі штрафного, а крапку в поєдинку поставив Циганікс, головою замкнувши подачу з кутового.
Олександрія у бойовій грі здолав Левскі. Українці відкрили рахунок в першій половині, Сітало став автором голу після класної контратаки. В другій половині Олександрія подвоїла свою перевагу, Задерака замкнув подачу Стецькова. Болгари відіграли один м'яч, реалізувавши пенальті.
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