Маріуполь здобув дві перемоги за день, Зоря розбила Ордабаси, Олександрія здолала лідера Болгарії: спаринги клубів УПЛ

Відбулись чергові контрольні матчі українських клубів під час зимових зборів. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

Маріуполь – Стріпфінг – 3:2

Голи: Чурко, 55, (пен.), Кулаков, 80, Топалов, 90 – Суліман, 30, Хейнікер, 49

Маріуполь – Славія – 3:0

Голи: Горбунов, 22, Фомін, 73, (пен.), Танковський, 86

Зоря – Ордабаси – 3:0

Голи: Кабаєв, 44, 50, Циганікс, 75

Олександрія – Левскі – 2:1

Голи: Сітало, 33, Задерака, 60 – Костов, 76, (пен.)

Маріуполь розпочав ігровий день з вольової перемоги над австрійським Стріпфінгом. Саме суперники першими вийшли вперед на 30 хвилині через помилку захисників. По перерві Хейнікер подвоїв перевагу австрійців після подачі з кутового. Азовці швидко відігрались, Чурко реалізував пенальті. А ближче до кінця гри Кулаков та Топалов за 10 хвилин перетворили можливу поразку на вольову перемогу Маріуполя.

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В другому своєму матчі азовці розбили болгарську Славію. Попри велику кількість моментів Маріуполь забив лише одного разу, Горбунов класно пробив зі штрафного. В другій половині Фомін реалізував пенальті, а крапку в матчі поставив Танковський.

Зоря без проблем розібрала Ордабаси. Луганці захопили ініціативу в першій половині, але вийшли вперед перед самою перервою, Кабаєв класно розібрався із суперником та влучив у дев'ятку. В другому таймі Владислав оформив дубль, забивши зі штрафного, а крапку в поєдинку поставив Циганікс, головою замкнувши подачу з кутового.

Олександрія у бойовій грі здолав Левскі. Українці відкрили рахунок в першій половині, Сітало став автором голу після класної контратаки. В другій половині Олександрія подвоїла свою перевагу, Задерака замкнув подачу Стецькова. Болгари відіграли один м'яч, реалізувавши пенальті.

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