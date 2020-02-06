toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ КУБОК ІСПАНІЇ

Маріуполь здобув дві перемоги за день, Зоря розбила Ордабаси, Олександрія здолала лідера Болгарії: спаринги клубів УПЛ

18:45 897 Читать на русском
Маріуполь здобув дві перемоги за день, Зоря розбила Ордабаси, Олександрія здолала лідера Болгарії: спаринги клубів УПЛ
Маріуполь – Стріпфінг – 3:2/ фото ФК Маріуполь

Відбулись чергові контрольні матчі українських клубів під час зимових зборів. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

Маріуполь – Стріпфінг – 3:2

Голи: Чурко, 55, (пен.), Кулаков, 80, Топалов, 90 – Суліман, 30, Хейнікер, 49

Маріуполь – Славія – 3:0

Голи: Горбунов, 22, Фомін, 73, (пен.), Танковський, 86

Зоря – Ордабаси – 3:0

Голи: Кабаєв, 44, 50, Циганікс, 75

Олександрія – Левскі – 2:1

Голи: Сітало, 33, Задерака, 60 – Костов, 76, (пен.)

Маріуполь розпочав ігровий день з вольової перемоги над австрійським Стріпфінгом. Саме суперники першими вийшли вперед на 30 хвилині через помилку захисників. По перерві Хейнікер подвоїв перевагу австрійців після подачі з кутового. Азовці швидко відігрались, Чурко реалізував пенальті. А ближче до кінця гри Кулаков та Топалов за 10 хвилин перетворили можливу поразку на вольову перемогу Маріуполя.

Шахтар – Сеннерюск: пробудження Тайсона, активність Марлоса, примітивний Болбат і оборона, яку страшно показати Бенфіці

В другому своєму матчі азовці розбили болгарську Славію. Попри велику кількість моментів Маріуполь забив лише одного разу, Горбунов класно пробив зі штрафного. В другій половині Фомін реалізував пенальті, а крапку в матчі поставив Танковський.

Зоря без проблем розібрала Ордабаси. Луганці захопили ініціативу в першій половині, але вийшли вперед перед самою перервою, Кабаєв класно розібрався із суперником та влучив у дев'ятку. В другому таймі Владислав оформив дубль, забивши зі штрафного, а крапку в поєдинку поставив Циганікс, головою замкнувши подачу з кутового.

Олександрія у бойовій грі здолав Левскі. Українці відкрили рахунок в першій половині, Сітало став автором голу після класної контратаки. В другій половині Олександрія подвоїла свою перевагу, Задерака замкнув подачу Стецькова. Болгари відіграли один м'яч, реалізувавши пенальті.

Динамо здобуло четверту розгромну перемогу в 2020 році – Де Пена другий день поспіль забив супергол

blog_ava
Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно
17:00
7365
Теги
Товариські матчі Зимові збори Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчу
    Україна — 15:553613 Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчу
1
год
:
40
хв
Атлетік
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук