Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Александрия – Раннерс – 2:2

Голы: Спинелли, 40, Костышин, 53 – Мистрати, 43, Одей, 67

Колос – Аустрия Лустенау – 0:3

Голы: Гюнич, 10, Грабер, 21, Тейшейра, 30

Мариуполь – Силекс – 2:0

Голы: Гончарук, 67, Холод, 77

Александрия устроила яркую перестрелку с датским Раннерс. Владислав Калитвинцев наконец-то получил разрешение выступать за "желто-черных" и сразу отличился ассистом на Спинелли. Продолжает радовать и Денис Костышин, на этот раз оформивший гол.

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Колос без шансов проиграл Аустрии из Лустенау. Представитель УПЛ пропустил 3 гола за полчаса, а настроение на камбек не нашлось до конца встречи.

Лучше всего день провел Мариуполь, который с третьей попытки одержал первую победу на сборах. Подопечные Остапа Маркевича на классе одолели команду второго дивизиона Северной Македонии – Силекс. Первая половина оказалась "сухой", а после перерыва Гончарук и Холод забили с интервалом в 10 минут.

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