Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Олександрія – Раннерс – 2:2

Голи: Спінеллі, 40, Костишин, 53 – Містраті, 43, Одей, 67

Колос – Аустрія Лустенау– 0:3

Голи: Гюніч, 10, Грабер, 21, Тейшейра, 30

Маріуполь – Сілекс – 2:0

Голи: Гончарук, 67, Холод, 77

Олександрія влаштувала яскраву перестрілку з данським Раннерс. Владислав Калітвінцев нарешті отримав дозвіл виступати за "жовто-чорних" і відразу відзначився асистом на Спінеллі. Продовжує тішити і Денис Костишин, який цього разу оформив гол.

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Колос без шансів програв Аустрії з Лустенау. Представник УПЛ пропустив 3 голи за півгодини, а настрій на камбек не знайшовся до кінця зустрічі.

Найкраще день провів Маріуполь, який з третьої спроби здобув першу перемогу на зборах. Підопічні Остапа Маркевича на класі здолали команду другого дивізіону Північної Македонії – Сілекс. Перша половина виявилася "сухою", а по перерві Гончарук і Холод забили з інтервалом у 10 хвилин.

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