Маріуполь нарешті виграв, новачки Олександрії феєрять, нищівна поразка Колоса: спаринги клубів УПЛ
У неділю свої спаринги проводили 3 представники української Прем'єр-ліги.
Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ
Олександрія – Раннерс – 2:2
Голи: Спінеллі, 40, Костишин, 53 – Містраті, 43, Одей, 67
Колос – Аустрія Лустенау– 0:3
Голи: Гюніч, 10, Грабер, 21, Тейшейра, 30
Маріуполь – Сілекс – 2:0
Голи: Гончарук, 67, Холод, 77
Олександрія влаштувала яскраву перестрілку з данським Раннерс. Владислав Калітвінцев нарешті отримав дозвіл виступати за "жовто-чорних" і відразу відзначився асистом на Спінеллі. Продовжує тішити і Денис Костишин, який цього разу оформив гол.
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Колос без шансів програв Аустрії з Лустенау. Представник УПЛ пропустив 3 голи за півгодини, а настрій на камбек не знайшовся до кінця зустрічі.
Найкраще день провів Маріуполь, який з третьої спроби здобув першу перемогу на зборах. Підопічні Остапа Маркевича на класі здолали команду другого дивізіону Північної Македонії – Сілекс. Перша половина виявилася "сухою", а по перерві Гончарук і Холод забили з інтервалом у 10 хвилин.
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