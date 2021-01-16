Товарищеские матчи

Ракув – Мариуполь – 2:2

Голы: Кржужак, 43, Шварц, 88 (п) – Кащук, 38 (п), Танковский, 90 (п)

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Подопечные Остапа Маркевича рисковали потерпеть второе поражение подряд. В первом матче в Анталии Мариуполь уступил чешскому Словану (1:3).

Сегодня для азовцев все началось позитивно. Алексей Кащук на 38-й минуте открыл счет, реализовав пенальти. Поляки еще до перерыва сумели восстановить равновесие. Во втором тайме командам никак не удавалось забить, поэтому на помощь пришел рефери. Арбитр на последних минутах поставил пенальти в каждые ворота, а футболисты в обоих случаях были точными.

Следующий матч Мариуполь проведет 21 января против казахского клуба Кызыл-Жар.

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