Полузащитник Шахтера Вячеслав Танковский, выступающий на правах аренды за Мариуполь, рассказал о нагрузках во время тренировок в Анталии.

"Как раз была первая тренировка. Пацаны говорят, что за недельку на сборах чуть "подрыгнули". А я как раз приехал, когда перепасы пошли, так что немного повезло.

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Голова кружилась, в первые дни всегда трудно. PlayStation, iPad, игры всякие, сериалы – только так спасаемся от скуки, разбавляем понемногу. Две недели сборов хватает, потом уже идет выживание", – сказал Танковский в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Мариуполь отправился на сборы в Турцию 7 января. Они продлятся до 5 февраля. Танковский присоединился к команде позже, поскольку восстанавливался после травмы.

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