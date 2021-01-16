Товариські матчі

Ракув – Маріуполь – 2:2

Голи: Кржужак, 43, Шварц, 88 (п) – Кащук, 38 (п), Танковський, 90 (п)

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Підопічні Остапа Маркевича ризикували зазнати другої поразки поспіль. У першому матчі в Анталії Маріуполь поступився чеському Словану (1:3).

Сьогодні для азовців все почалося позитивно. Олексій Кащук на 38-й хвилині відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Поляки ще до перерви зуміли відновити рівновагу. У другому таймі командам ніяк не вдавалося забити, тому на допомогу прийшов рефері. Арбітр на останніх хвилинах поставив пенальті у кожні ворота, а футболісти в обох випадках були точними.

Наступний матч Маріуполь проведе 21 січня проти казахського клубу Кизил-Жар.

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