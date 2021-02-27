Субботнюю программу 16-го тура УПЛ открывал поединок на Днепр-Арене между СК Днепром-1 и Мариуполем. Формально этот матч был домашним для азовцев, но из-за проблем с обновлением газона на своем стадионе команда вынуждена скитаться по чужим городам. Возможно, именно с этим связана 4-матчевая серия поражений подопечных Остапа Маркевича – хотя неделю назад они не должны были проигрывать Заре.

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Конечно же, спортивная злость переполняла игроков Мариуполя, однако соперник был очень серьезным. СК Днепр-1 усилился классными легионерами зимой, а в новом году команда Йовичевича выиграла два матча УПЛ из двух – "желто-черные" забили Ингульцу с Олимпиком по два гола и не пропустили ни одного. Словом, встреча с азовцами обещала быть интересной.

Мариуполь очень круто начал поединок. Уже на 3-й минуте гости (хозяевами их трудно назвать) могли открыть счет в результате подачи с углового, которую Кашук замыкал в прыжке "рыбкой" – получилось слабо, поэтому один из защитников вынес мяч с линии ворот. На 6-й Очеретько длинной передачей мог вывести Сикана лицом к лицу, но Даниил неудачно обработал мяч; на 11-й же Очеретько подхватил отскок после прострела с правого фланга, качнул Дугласа и пробил метров с десяти – перекладина спасла СК Днепр-1!

Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Эта простая истина сработала уже через минуту: днепровцы заработали штрафной на правом фланге, Пихалёнок (экс-игрок азовцев) мягко навесил на Дугласа, а бразилец, убежал от Чоботенко и пробил головой – 1:0!

Гости вовсе не стушевались. Подопечные Остапа Маркевича продолжили разрывать СК Днепр-1 на контратаках, что вылилось в два опасных эпизода: на 20-й минуте Танковский и Кащук помешали друг другу расстрелять ворота после кросса от Очеретько, а на 23-й Сикан замкнул прострел Меличенка – неточно. На 30-й Очеретько мог бежать один на один, но лайнсмен заметил минимальный офсайд. В конце концов, давление азовцев принесло успех на 35-й минуте: Сикан после подачи с углового пробил головой в дальнюю штангу, а Меличенко тут же сыграл на добивании – 1:1!

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До перерыва счет мог измениться в пользу обеих команд. СК Днепр-1 мог выйти вперед вследствие хорошего выстрела Назаренко с угла штрафной (Кудрик поймал мяч), а Очеретько выходил один на один с Юрчуком – голкипер на мгновение успел опередить хавбека. В конце концов, отдыхать футболисты ушли при ничейном счёте.

В раздевалке Остап Маркевич заменил Сикана и Танковского на Петермана и Кулакова. Йовичевич обошелся без замен – решение хорвата оказалось правильным, ведь СК Днепр-1 прижал Мариуполь с первых минут второго тайма. Так, уже на 50-й забивать второй гол должен был Довбик, который замыкал передачу на дальнюю штангу ударом метров с четырех – перекладина спасла азовцев! На 54-й и 57-й с дистанции пробивали Когут и Назаренко – выстрел Игоря вытащил Кудрик, а Александру не хватило точности.

Мариуполь огрызнулся замыканием подачи с фланга в исполнении Кащука на 58-й. Алексей в рамку не попал, а через три минуты давление СК Днепр-1 привело к ошибке в обороне – это Чоботенко сбил Дубинчака в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Довбик уверенно его реализовал. 2:1!

Остап Маркевич отреагировал на это событие еще двумя заменами, вместо Стасюка и Кащука бросив в бой Драмбаева и Бондаренко. Игор Йовичевич, в свою очередь, еще до гола усилил игру Булецей и Ди Франко. Опять замены хорватского наставника днепровцев сработали лучше – на 70-й минуте хозяева забили третий гол усилиями Игнатенко (но его отменили), а на 72-й Булеца со штрафного попал в перекладину. Правда, на 68-й "желто-черные" могли и пропустить в результате разрезного паса от Драмбаева на Кулакова, но Андрей загнал себя в глухой угол и не смог переиграть Юрчука.

В течение следующих 15 минут продолжалась открытая игра на встречных курсах без особого обострения. Оба тренера продолжили проводить замены – у Мариуполя на поле вышел Кулиев, а у СК Днепр-1 усилили игру Хобленко и Цуриков (Дубинчак травмировался). Чувствовалось, что счет может измениться в обе стороны, но СК Днепр-1 выглядел значительно убедительнее. На 80-й минуте это могло вылиться в гол Хобленко, но Алексей метров с 11-ти пробил на трибуны.

Казалось, что днепровцы таки удержат победу, но Мариуполь не сдавался – на 87-й минуте судьба улыбнулась азовцам. Гости заработали угловой, а свободный Кулаков опередил Пихалёнка и затылком спокойно перевел мяч в дальнюю девятку. 2:2!

Шокированные хозяева сразу пошли спасать победу, едва не забив третий раз на 90-й минуте. К сожалению для СК Днепр-1, мощный удар Ди Франко с линии штрафной пролетел над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

СК Днепр-1 набрал 15 очков и остался на десятой позиции в УПЛ. Мариуполь прервал 4-матчевую проигрышную серию и набрал 17 очков, держась на девятой строчке.

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