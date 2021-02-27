Суботню програму 16-го туру УПЛ відкривав поєдинок на Дніпро-Арені між СК Дніпром-1 та Маріуполем. Формально цей матч був домашнім для азовців, але через проблеми з оновленням газону на власному стадіоні команда змушена тинятися по чужих містах. Можливо, саме з цим пов'язана 4-матчева серія поразок підопічних Остапа Маркевича – хоча тиждень тому вони не повинні були програвати Зорі.

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Звісно ж, спортивна злість переповнювала гравців Маріуполя, однак суперник був дуже серйозним. СК Дніпро-1 взимку посилився класними легіонерами, а у новому році команда Ігора Йовічевіча виграла два матчі УПЛ з двох – "жовто-чорні" забили Інгульцю з Олімпіком по два голи й не пропустили жодного. Словом, зустріч з азовцями обіцяла бути цікавою.

Маріуполь дуже круто розпочав поєдинок. Вже на 3-й хвилині гості (господарями їх важко назвати) могли відкрити рахунок внаслідок подачі з кутового, яку Кащук замикав у стрибку "рибкою" – вийшло слабенько, тож один із захисників виніс м'яч з лінії воріт. На 6-й Очеретько довгою передачею міг вивести Сікана віч-на-віч, але Данило невдало обробив м'яч; на 11-й же Очеретько підхопив відскок після прострілу з правого флангу, хитнув Дугласа й пробив метрів з десяти – поперечина врятувала СК Дніпро-1!

Якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. Ця проста істина спрацювала вже через хвилину: дніпровці заробили штрафний на правому фланзі, Піхальонок (екс-гравець азовців) м'яко навісив на Дугласа, а бразилець, втік від Чоботенка й пробив головою – 1:0!

Гості зовсім не знітились. Підопічні Остапа Маркевича продовжили розривати СК Дніпро-1 на контратаках, що швидко вилилось у два небезпечних епізоди: на 20-й хвилині Танковський і Кащук завадили один одному розстріляти ворота після кросу від Очеретька, а на 23-й Сікан замкнув простріл Меліченка – неточно. На 30-й Очеретько міг тікати віч-на-віч, але лайнсмен помітив мінімальний офсайд. Зрештою, тиск азовців приніс успіх на 35-й хвилині: Сікан після подачі з кутового пробив головою у дальню стійку, а Меліченко тут же зіграв на добиванні – 1:1!

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До перерви рахунок міг змінитися на користь обох команд. СК Дніпро-1 міг вийти вперед внаслідок хорошого пострілу Назаренка з кута штрафного (Кудрик спіймав м'яч), а Очеретько виходив віч-на-віч з Юрчуком – голкіпер на мить встиг випередити хавбека. Зрештою, відпочивати футболісти пішли за нічийного рахунку.

У роздягальні Остап Маркевич змінив Сікана та Танковського на Петермана та Кулакова. Ігор Йовічевіч обійшовся без замін – рішення хорвата виявилось правильним, адже СК Дніпро-1 притиснув Маріуполь з перших хвилин другого тайму. Так, вже на 50-й забивати другий гол повинен був Довбик, який замикав передачу на дальню стійку ударом метрів з чотирьох – поперечина врятувала азовців! На 54-й та 57-й з дистанції пробивали Когут та Назаренко – постріл Ігора витягнув Кудрик, а Олександру забракло точності.

Маріуполь огризнувся замиканням подачі з флангу у виконанні Кащука на 58-й. Олексій у рамку не влучив, а за три хвилини тиск СК Дніпро-1 призвів до помилки в обороні – це Чоботенко збив Дубінчака у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Довбик впевнено його реалізував. 2:1!

Остап Маркевич відреагував на цю подію ще двома замінами, замість Стасюка та Кащука кинувши у бій Драмбаєва та Бондаренка. Ігор Йовічевіч, своєю чергою, ще до голу посилив гру Булецею та Ді Франко. Знову заміни хорватського наставника дніпровців спрацювали краще – на 70-й хвилині господарі забили третій гол зусиллями Ігнатенка (але його скасували), а на 72-й Булеца зі штрафного влучив у поперечину. Щоправда, на 68-й "жовто-чорні" могли й пропустити внаслідок розрізного пасу від Драмбаєва на Кулакова, але Андрій загнав себе у глухий кут і не зміг переграти Юрчука.

Протягом наступних 15 хвилин тривала відкрита гра на зустрічних курсах без особливого загострення. Обидва тренери продовжили проводити заміни – у Маріуполя на поле вийшов Кулієв, а СК Дніпро-1 посилив гру Хобленком та випустив Цурікова (Дубінчак травмувався). Відчувалося, що рахунок може змінитись в обидва боки, але СК Дніпро-1 виглядав значно переконливіше. На 80-й хвилині це могло вилитись у гол Хобленка, але Олексій метрів з 11-ти пробив на трибуни.

Здавалося, що дніпровці таки втримають перемогу, але Маріуполь не здавався – на 87-й хвилині доля посміхнулася азовцям. Гості заробили кутовий, а Кулаков випередив Піхальонка й потилицею перевів м'яч у дальню дев'ятку. 2:2!

Шоковані господарі одразу пішли рятувати звитягу, ледь не забивши втретє на 90-й хвилині. На жаль для СК Дніпро-1, потужний удар Ді Франко з лінії штрафного пролетів над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

СК Дніпро-1 набрав 15 очок і залишився на десятій позиції в УПЛ. Маріуполь перервав 4-матчеву програшну серію й набрав 17 очок, тримаючись на дев'ятій сходинці.

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