Журналист Игорь Цыганык рассказал о судебных тяжбах Джабы Канкавы, который обратился в ФИФА, пытаясь получить деньги, которые ему задолжали в Днепре.

Заметим, грузинский полузащитник отдал Днепру 8 лет и стал вице-чемпионом Украины, а в сезоне 2014/15 играл в финале Лиги Европы против Севильи (2:3). Сейчас Канкава выступает во французской Лиге 2 за Валансьен.

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"Джаба Канкава обратился в ФИФА с просьбой признать СК Днепр-1 спортивным правопреемником Днепра. Грузин хотел получить от СК-Днепр-1 деньги, которые ему задолжали в Днепре. ФИФА отказала в удовлетворении заявления и признала, что СК-Днепр-1 не является спортивным правопреемником Днепра", – отметил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Днепр вылетел из УПЛ в сезоне 2016/17. Чемпионат 2017/18 команда провела во Второй лиге, а затем играла в любительском чемпионате. Весной 2017-го был основан СК Днепр-1, который сейчас выступает в УПЛ.

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