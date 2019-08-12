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Мариуполь готовится к матчу Лиги Европы против АЗ во Львове – приазовцы поблагодарили Карпаты за гостеприимство

14:21 51 Читати українською
Мариуполь готовится к матчу Лиги Европы против АЗ во Львове – приазовцы поблагодарили Карпаты за гостеприимство
Мариуполь во Львове / ФК Мариуполь

Мариуполь начал подготовку к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против АЗ.

30’ Фране Войковиц
67’ Дмитрий Кльоц
 
Дмитрий Топалов 25’
25’ Дмитрий Топалов
30’ Фране Войковиц
67’ Дмитрий Кльоц

После матча 3-го тура УПЛ против Карпат (1:1) игроки и тренерский штаб Мариуполя остались во Львове. Приазовцы начали подготовку к поединку Лиги Европы против АЗ, который пройдет 15 августа в Нидерландах. Напомним, первый поединок в Одессе завершился нулевой ничьей.

Стадион АЗ пострадал от ужасных разрушений за несколько дней до матча против Мариуполя в Лиге Европы

Карпаты предоставили команде Александра Бабича свою базу, на которой игроки Мариуполя смогут првоесты тренировку и восстановительные процедуры.

"Львовский клуб предоставил все необходимое для проведения качественной тренировки и восстановительных процедур. Мы искренне благодарим ФК Карпаты за гостеприимство. Спасибо, друзья", – говорится в заявлении на официальном сайте Мариуполя.

Радует, что в непростое время противостояний в украинском футболе в нем еще осталось место для нормальных человеческих отношений.

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