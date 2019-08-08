Мариуполь чудом не проиграл АЗ матч квалификации Лиги Европы – Худжамов как супергерой

Мариуполь и АЗ Алкмар разошлись миром 0:0 в первой встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Мариуполь – АЗ на "Футбол 24", начался в 20:00 по киевскому времени. Команда Бабича стартовала в УПЛ 2019/20 с поражения от Колоса и победы над Александрией, которая взяла бронзовые медали предыдущего сезона. Голландцы – очень своеобразный соперник. Этим летом в спаррингах они успели разгромить Брюгге (5:2) и с подобным счетом проиграли Александрии (0:3). После 3-х сухих поражений подряд пришла пора официальных игр. АЗ не пропустил ни в одной из них (0:0 и 0:3 против Хакена в ЛЕ, 4:0 с Фортуной Ситтард в чемпионате).

Мариуполь – АЗ: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

На 10-й минуте чемпион мира U-20 Максим Чех отдал пас назад на Идрисси, но игрок АЗ, к счастью, не сумел переправить мяч с нескольких метров на свободного партнера – Быков подстраховал арендованного игрока Шахтера. Грандиозное преимущество голландцев во владении на стартовом отрезке. Мариуполь выбирает глухую защиту. Аувеян дальним ударом на 16-й проверил свой прицел – пока не настроен. А вот и первый супермомент. АЗ классно разыграл комбинацию перед штрафной номинальных хозяев, и только Худжамов эффектным сейвом потянул снаряд из верхнего угла.

Мариуполь ожил в нападении лишь на 22-й. Это Горбунов ударом с лету пробил не слишком точно почти с линии штрафной. Две атаки хозяев ни к чему не приводят. То офсайд, то провальная последняя передача, эх, все это выглядит очень печально. Острый штрафной АЗ. От спины Быкова круглый летит минимально мимо ворот. Бааде пытался с пределов вратарской замкнуть прострел Свенссона, хотя бы даже рукой – не дотянулся, но оставили его самого, и это просто непростительно. АЗ тотально доминировал в первой половине 72 на 28 владения, 8:1 по ударам, 2:0 по попаданиям в створ.

40. Oef! Dat scheelt niet veel!



De vrije trap van Ouwejan gaat via de muur naast.#maraz 0-0 pic.twitter.com/KzAeaiuMEH — AZ (@AZAlkmaar) August 8, 2019

Стенгс после перерыва пробил с дальней дистанции – Худжамов и здесь потянул. Очередная легко расписанная позиционная атака завершается очень неточным ударом Аувеяна с нескольких метров. Мариуполю продолжает везти. Опять азовцы дают без каких-либо препятствий навесить с левого фланга, Бааде в падении подработал рукой и забил. Судья усмотрел фол и отменил взятие ворот. Обрезка Горбунова на своей половине завершается дальним ударом Аувеяна. Худжамов в невероятном волейбольном приеме переводит снаряд над перекладиной.

Очередной дальний удар Стенгса. Капитан Маруполя и на этот раз спасает от беды. АЗ уже спокойно замыкает команду Бабича в ее штрафной. Красивый удар по дуге – воспитанник киевского Динамо сегодня тянул все. Тут же азовцы выбегают в контру. Вакула протягивает мяч и отдает под удар, но Танковский, вышедший на замену, разочаровывает – первый точный удар украинцев случился на 75-й и был слишком слабым и легким для вратаря соперника. Бааде прощает, не попадая из пределов вратарской.

Танковский запорол прекрасную возможность на контратаке. Арендованный у Шахтера хавбек отдал передачу совсем не туда, где нужно. Кирюханцев круто вошел в игру, заработав несколько стандартов. Вакула пробивает издали мимо ворот. Чурко также стреляет очень нервно. Лишь в последние 10 минут матча Мариуполь наконец-то показал волю к победе. Хозяева даже прессинговать начали и успешно, ухх! Не ожидал такого АЗ, матч же легко давался. Впрочем в целом гости полностью переиграли азовцев: 7:1 по ударам в створ ворот, 18:4 в целом. Их планам помешал феноменальный Худжамов – топовый матч для Рустама.