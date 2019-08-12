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Маріуполь готується до матчу Ліги Європи проти АЗ у Львові – приазовці подякували Карпатам за гостинність

14:21 389 Читать на русском
Маріуполь готується до матчу Ліги Європи проти АЗ у Львові – приазовці подякували Карпатам за гостинність
Маріуполь у Львові / ФК Маріуполь

Маріуполь розпочав підготовку до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти АЗ.

30’ Фране Войковіц
67’ Дмитро Кльоц
 
Дмитро Топалов 25’
25’ Дмитро Топалов
30’ Фране Войковіц
67’ Дмитро Кльоц

Після матчу 3-го туру УПЛ проти Карпат (1:1) гравці та тренерський штаб Маріуполя залишилися у Львові. Приазовці розпочали підготовку до поєдинку Ліги Європи проти АЗ, який пройде 15 серпня у Нідерландах. Нагадаємо, перший поєдинок в Одесі завершився нульовою нічиєю.

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Карпати надали команді Олександра Бабича свою базу, на якій гравці Маріуполя зможуть првоести тренування та відновлювальні процедури.

"Львівський клуб надав все необхідне для проведення якісного тренування та відновлювальних процедур. Ми щиро дякуємо ФК Карпати за гостинність. Спасибі, друзі", – йдеться у заяві на офіційному сайті Маріуполя.

Тішить, що в непростий час протистоянь в українському футболі у ньому ще залишилося місце для нормальних людських відносин.

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Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Карпати - Маріуполь АЗ - Маріуполь
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