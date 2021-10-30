Артtм Милевский принадлежит к той категории футболистов, которая не оставляет равнодушным никого. Его одинаково любили и критиковали, но всегда много обсуждали. Периодически Артем давал достаточно оснований для разговоров не только скандальными поступками за пределами поля, но и своей игрой. Особенно яркой она была в Лиге чемпионов.

Интер

В декабре 2003 года в Киев приехал миланский Интер. Победа в заключительном туре гарантировала киевлянам путевку в 1/8 финала ЛЧ. Вообще накануне 6-го игрового дня каждая из команд (Динамо, Арсенал, Локомотив, Интер) сохраняла шансы на первую строчку!

Родные стены обязывали подопечных Алексея Михайличенко атаковать, впрочем, поразить ворота Франческо Тольдо удалось лишь в конце встречи. И только после того, как пропустили сами. Злым гением "бело-синих" стал Даниэле Адани, который оказался самым проворным во время "стандарта" и головой пробил Александра Шовковского – 0:1.

На 84-й минуте тренерский штаб киевлян производит замену – вместо Георги Пеева выходит 18-летний нападающий Артем Милевский. Дебютант активно участвует в борьбе во время подачи углового, мяч попадает к Диого Ринкону, который сравнивает счет. К сожалению, поразившая безумным темпом и напряжением игра без ворот завершилась с выгодным результатом для конкурента, московского Локомотива, который квалифицировался в следующий этап.

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Реал

Следующего поединка в самом престижном клубном турнире Европы Милевскому пришлось ждать почти три года. Сначала он сыграл полчаса в матче квалификационного раунда против Фенербахче (3:1), а в сентябре 2006-го вышел в стартовом составе на дуэль с Реалом. ЛЧ сезона 2006/2007 оказалась абсолютно провальной для "бело-синих" – всего две ничьих при четырех поражениях. Наиболее болезненной неудачей оказалась как раз сентябрьская игра с Реалом на "Сантьяго Бернабеу" – 1:5.

На перерыв Динамо ушло при счете 0:3. Однако вторая минута второго тайма подарила украинской команде луч надежды. Милевский удачно сыграл на добивании и отличился дебютным голом в еврокубках.

Обидно, но после этого гости пропустили еще дважды, а в середине второго тайма рефери Грэм Полл удалил с поля Александра Шовковского.

Спартак

Когда Милевского благодарят за годы, проведенные в Динамо, то обязательно вспоминают эти два матча. Битва Динамо-Спартак – это не только о футболе. Август 2008-го навсегда вошел в нашу историю вместе с голом Шевченко-Филимонова на "Лужниках".

Милевский в игре со Спартаком / фото из соцсетей

Динамо дважды смяло Спартак с идентичным счетом 4:1, а Милевский стал одним из главных вдохновителей российского позора. Сначала Артем оформил дубль в Москве,

а затем повторил это в Киеве и добавил в коллекцию голевой пас на Исмаэля Бангуру.

Рубин

Динамо успешно стартовало в группе с Барселоной, Интером и Рубином. К сожалению, победа над казанцами (3:1) осталась единственной для киевлян в этом розыгрыше. Гости выигрывали в течение 70 минут, однако затем фантастическую игру выдал вышедший на поле с капитанской повязкой Артем Милевский.

Сначала Милевский идеально изменил направление полета мяча после подачи с углового – Аила Юссуф сполна воспользовался этой скидкой. Через несколько минут Маграо вывел хозяев вперед, а окончательно Рубин добил Олег Гусев. Творцом этого гола можно считать Милевского, оформившего второй ассист. Сначала Артем пошел в жесткий подкат в центре, а затем создал момент для Олега Гусева, хоть и с элементами спонтанности.

Артем в поединке с Рубином / фото Динамо

Барселона

В декабре 2009 года Артем забил свой последний гол на групповом этапе ЛЧ. В столицу Украины приехала изысканная Барселона Хосепа Гвардиолы. Уже на 2-й минуте Милевский головой подправил мяч после фирменного штрафного удара в исполнении Андрея Шевченко.

Впрочем, хозяева победу не удержали. Хави и Лионель Месси забили в каждом из таймов и забрали три пункта в Киеве.