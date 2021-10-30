Временный наставник Барселоны Серхи Бархуан определился с обоймой футболистов, которую планирует задействовать в поединке 12 тура Ла Лиги против Алавеса.

В заявку на противостояние с Алавесом вошли 22 футболиста, сообщает пресс-служба "блаугранас ". В ней нет Усмана Дембеле и Ансу Фати, которые еще восстанавливаются от травм.

Также не будет участвовать сегодня во встрече Серхи Роберто. Полузащитник получил повреждение правого бедра на тренировке. Сроки восстановления испанца не уточняются, но шансы сыграть в следующем матче у него небольшие.

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К слову, после поединка с Алавесом, который станет дебютным для Серхи Бархуана в элите, Барселону ожидает выездное противостояние с Динамо в Лиге чемпионов. Матч на НСК Олимпийский состоится 2 ноября.

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