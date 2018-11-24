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Мариуполь – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

18:03 62 Читати українською
Мариуполь – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча
Маріуполь – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу / Фото ФК Ворскла

Маруиполь минимально победил Ворсклу в матче 16-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Мариуполь и Ворскла осторожно начали матч. В этот отрезок поединка привлекательнее в атаке выглядели полтавчане.

Мариуполь минимально одолел Ворсклу и вернулся в первую "шестерку"

Мариуполь взамен пытался найти собственные шансы в контратаках. Несмотря на преимущество Ворсклы, нулевая ничья по итогам первого тайма выглядела логичным результатом.

Активнее вторую половину игры начали приазовцы, что и вылилось в забитый мяч. Который в итоге и стал решающим.

Украина, УПЛ, 16-й тур

Мариуполь – Ворскла – 1:0

Гол: Зубков, 57

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина16 тур

Мариуполь - Ворскла: Суббота 24 ноября 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 0
Ворскла
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