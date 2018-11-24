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Маріуполь – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу

18:03 118 Читать на русском
Маріуполь – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу
Маріуполь – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу / Фото ФК Ворскла

Маруіполь мінімально переміг Ворсклу в матчі 16-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Маріуполь і Ворскла обережно розпочали матч. У цей відрізок поєдинку привабливіше в атаці виглядали полтавці.

Маріуполь мінімально здолав Ворсклу й повернувся в першу "шістку"

Маріуполь натомість намагався знайти власні шанси в контратаках. Попри перевагу Ворскли, нульова нічия за підсумками першого тайму виглядала логічним результатом.

Активніше другу половину гри розпочали приазовці, що і вилилось у забитий м'яч. Який в підсумку і став вирішальним.

Україна, УПЛ, 16-й тур

Маріуполь – Ворскла – 1:0

Гол: Зубков, 57

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна16 тур

Маріуполь - Ворскла: Субота 24 листопада 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 0
Ворскла
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