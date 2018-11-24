Мариуполь минимально одолел Ворсклу и вернулся в первую "шестерку"

Мариуполь на своем поле победил полтавскую Ворсклу в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Украина, УПЛ, 16-й тур

Мариуполь – Ворскла – 1:0

Гол: Зубков, 57

На берегах Азова встречались два претендента на попадание в верхнюю "шестерку" лиги. Мариуполь и Ворскла осторожно начали матч, нащупывая в стартовые минуты проблемные места друг друга. В этот отрезок поединка привлекательнее в атаке выглядели полтавчане. Свои моменты имели Коломоец и Сапай, но Гальчук дважды грамотно действовал на линии.

Мариуполь в свою очередь пытался найти собственные шансы в контратаках. Периодически инициативу на себя брал Борячук, окрыленный дебютом за национальную сборную, а также молодые Зубков и Вакула на флангах. Несмотря на преимущество Ворсклы, нулевая ничья по итогам первого тайма выглядела логичным результатом.

Активнее вторую половину игры начали приазовцы. Борячук на 53-й минуте классно пробил из-за пределов штрафной, но Шуст эффектно сумел парировать мяч. Однако, через 4 минуты и он оказался бессилен против сольного выступления Зубкова. Александр на правом фланге получил передачу из глубины поля, накрутил двух защитников на линии штрафной, а затем неотразимо пробил в дальний нижний угол ворот – 1:0!

Подопечные Сачко попытались переломить ход поединка за счет большего контроля мяча. Однако, особых выгод Ворскле это не принесло. Фактически полтавчане не создали реальных возможностей, чтобы сравнять счет на табло. Более того, контратаки Мариуполя выглядели более осмысленными и только технический брак команды Бабича сохранил интригу до финального свистка. Опасность у ворот хозяев возникла разве что на 86-й минуте, когда Сергийчук ворвался в штрафную, но его сильный удар только "облизал" штангу.

Заслуженная победа приазовцев позволила им подняться на шестое место в турнирной таблице УПЛ. Ворскла остается четвертой, но уже завтра полтавчан может потеснить луганская Заря.