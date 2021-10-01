Рух уверенно переиграл Мариуполь в матче-открытии 10-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Команды на старте обменялись моментами, но забил Рух. Климчук решился на дальний удар, который перед собой парировал Кудрик. Этим воспользовался Бренер и поразил ворота.

Рух уверенно победил Мариуполь, прервав 3-матчевую безвыигрышную серию

За считанные минуты львовяне удвоили преимущество. Неугомонный Юрий Климчук аж со своей части поля протащил мяч по левому флангу без особого сопротивления защитников и результативно ударил в ближний угол. Мариуполь ничем ответить не сумел. Рух временно поднялся на 8 место, азовцы же остались последними.