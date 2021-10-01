Мариуполь – Рух – 0:2 – видео голов и обзор матча
1 октября 23:02 - Читати українською
Рух уверенно переиграл Мариуполь в матче-открытии 10-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.
Таллес Брене 26’
Юрий Климчук 37’
26’ Таллес Брене
37’ Юрий Климчук
Команды на старте обменялись моментами, но забил Рух. Климчук решился на дальний удар, который перед собой парировал Кудрик. Этим воспользовался Бренер и поразил ворота.
Рух уверенно победил Мариуполь, прервав 3-матчевую безвыигрышную серию
За считанные минуты львовяне удвоили преимущество. Неугомонный Юрий Климчук аж со своей части поля протащил мяч по левому флангу без особого сопротивления защитников и результативно ударил в ближний угол. Мариуполь ничем ответить не сумел. Рух временно поднялся на 8 место, азовцы же остались последними.
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