Маріуполь – Рух – 0:2 – відео голів та огляд матчу
1 жовтня 23:02 - Читать на русском
Рух впевнено переграв Маріуполь у матчі-відкритті 10-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.
Таллес Бренер 26’
Юрій Климчук 37’
26’ Таллес Бренер
37’ Юрій Климчук
Команди на старті обмінялись моментами, а забив Рух. Климчук наважився на дальній удар, який перед собою парирував Кудрик. Цим скористався Бренер та вразив ворота.
Рух впевнено переміг Маріуполь, перервавши 3-матчеву безвиграшну серію
За лічені хвилини львів'яни подвоїли перевагу. Невгамовний Юрій Климчук аж зі своєї частини поля протягнув м'яч лівим флангом без особливого опору захисників та результативно вдарив у ближній кут. Маріуполь нічим відповісти не зумів. Рух тимчасово піднявся на 8 сходинку, азовці ж залишились останніми.
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