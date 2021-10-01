Рух впевнено переграв Маріуполь у матчі-відкритті 10-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Команди на старті обмінялись моментами, а забив Рух. Климчук наважився на дальній удар, який перед собою парирував Кудрик. Цим скористався Бренер та вразив ворота.

Рух впевнено переміг Маріуполь, перервавши 3-матчеву безвиграшну серію

За лічені хвилини львів'яни подвоїли перевагу. Невгамовний Юрій Климчук аж зі своєї частини поля протягнув м'яч лівим флангом без особливого опору захисників та результативно вдарив у ближній кут. Маріуполь нічим відповісти не зумів. Рух тимчасово піднявся на 8 сходинку, азовці ж залишились останніми.