Маріуполь – Динамо: став відомий час початку перенесеного матчу

В українській Прем’єр-лізі узгоджено час початку ще одного поєдинку.

Дирекція УПЛ затвердила час початку перенесеного матчу 4-го туру Favbet Ліги Маріуполь – Динамо. Враховуючи побажання клубів та каналу-транслятора, перенесений на 25 вересня матч 4-го туру Favbet Ліги, розпочнеться о 17:00.

УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8, 9 та 10 турів

Нагадаємо, вищезгаданий матч було перенесено через участь обох клубів у єврокубках.

Вже 15 вересня "біло-сині" зустрінуться з Десною в рамках 7-го туру УПЛ.

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