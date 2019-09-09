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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8, 9 и 10 туров

17:52 122 Читати українською
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 8, 9 и 10 туров
Динамо / ФК Динамо Киев

Стали известны даты и время начала матчей 8, 9 и 10 туров УПЛ. Динамо, Шахтер и Александрия узнали свое расписание.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей с 8 по 10 туры.

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8 тур

20 сентября – пятница

Днепр-1 – Карпаты 19:00

21 сентября – суббота

Львов – Олимпик 14:00

Заря – Мариуполь 17:00

22 сентября – воскресенье

Десна – Шахтер 14:00

Ворскла – Динамо 17:00

Колос – Александрия 19:30

9 тур

27 сентября – пятница

Шахтер – Ворскла 19:00

28 сентября – суббота

Карпаты – Колос 17:00

Александрия – Львов 19:30

29 сентября – воскресенье

Мариуполь – Десна 14:00

Динамо – Днепр-1 17:00

Олимпик – Заря 19:30

10 тур

5 октября – суббота

Ворскла – Мариуполь 14:00

Десна – Олимпик 17:00

Львов – Заря 19:30

6 октября – воскресенье

Днепр-1 – Шахтер 14:00

Колос – Динамо 17:00

Александрия – Карпаты 19:30

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