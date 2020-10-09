Похоже, Мариано Диас будет длительное время работать над возвращением своей формы.

Мариано Диас недавно перенес операцию из-за обострения тонзиллита, сообщает Marca.

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В течение двух недель нападающий Реала не мог полноценно питаться, от чего похудел на 8 килограммов. Испанские журналисты акцентируют внимание на ногах 27-летнего игрока, которые заметно потеряли в форме.

Различные травмы часто сопровождают Мариано. В прошлом сезоне Ла Лиги Диас провел лишь 13 матчей, в которых отметился тремя голами.

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