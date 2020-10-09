Мариано шокировал своим видом после операции – форвард Реала похудел на 8 килограммов
13:57 - Читати українською
Похоже, Мариано Диас будет длительное время работать над возвращением своей формы.
Мариано Диас недавно перенес операцию из-за обострения тонзиллита, сообщает Marca.
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В течение двух недель нападающий Реала не мог полноценно питаться, от чего похудел на 8 килограммов. Испанские журналисты акцентируют внимание на ногах 27-летнего игрока, которые заметно потеряли в форме.
Различные травмы часто сопровождают Мариано. В прошлом сезоне Ла Лиги Диас провел лишь 13 матчей, в которых отметился тремя голами.
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