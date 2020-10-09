Маріано шокував своїм виглядом після операції – форвард Реала схуд на 8 кілограмів
13:55 - Читать на русском
Схоже, Маріано Діас тривалий час працюватиме над поверненням своєї форми.
Маріано Діас нещодавно переніс операцію через загострення тонзиліту, повідомляє Marca.
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Протягом двох тижнів нападник Реала не мав змоги повноцінно харчуватись, від чого схуд на 8 кілограмів. Іспанські журналісти акцентують увагу на ногах 27-річного гравця, які помітно втратили у формі.
Різноманітні травми часто супроводжують Маріано. У минулому сезоні Ла Ліги Діас провів лише 13 матчів, в яких відзначився трьома голами.
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