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Марадона выдал очередную безумную выходку – аргентинец прикидывался полицейским на машине за 200 тысяч долларов

14 июля 23:45 - Читати українською
Марадона выдал очередную безумную выходку – аргентинец прикидывался полицейским на машине за 200 тысяч долларов
Диего Марадона / AFP

Легендарный Диего Марадона продолжает радовать забавными видео своего досуга.

59-летний аргентинец похвастался новеньким BMW M4 за 200 тысяч долларов.

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Тренер Химнасии выехал прямо на футбольное поле в компании товарища. Марадона решил сделать свое появление еще более эффектным, поэтому оборудовал машину полицейским сиреной и фонарями.

К слову, использование таких "украшений" наказывается штрафом, но это вряд ли беспокоило чемпиона мира 1986 года.

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