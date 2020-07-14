Марадона выдал очередную безумную выходку – аргентинец прикидывался полицейским на машине за 200 тысяч долларов

Легендарный Диего Марадона продолжает радовать забавными видео своего досуга.

59-летний аргентинец похвастался новеньким BMW M4 за 200 тысяч долларов.

Марадона полностью оголил зад во время танца – курьезное видео

Тренер Химнасии выехал прямо на футбольное поле в компании товарища. Марадона решил сделать свое появление еще более эффектным, поэтому оборудовал машину полицейским сиреной и фонарями.

К слову, использование таких "украшений" наказывается штрафом, но это вряд ли беспокоило чемпиона мира 1986 года.

Драма трех пенальти и президент английского клуба, родом из Солотвино: Джулай – о ЧМ-1990