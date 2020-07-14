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Драма трех пенальти и президент английского клуба, родом из Солотвино: Джулай – о ЧМ-1990

13:35 - Читати українською
Драма трех пенальти и президент английского клуба, родом из Солотвино: Джулай – о ЧМ-1990
Гаскойн прорывает камерунский заслон / Фото с открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Предпоследний подкаст воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – еще два четвертьфинальных поединка Италии-90:

– Немцы снова раздавили соперника (ФРГ – Чехословакия – 1:0);

– О "наивности" камерунцев (Англия – Камерун – 3:2).

Слушаем!

"Лучше, чтобы самолет с командой упал под Буэнос-Айресом": Джулай – о ЧМ-1990

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