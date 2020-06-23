Марадона полностью оголил зад во время танца – курьезное видео

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отличился очередной странной выходкой.

В Сети пнабирает популярности видео, на котором Диего танцует в компании друзей. В какой-то момент Марадона решает сделать его более откровенным и стягивает с себя трусы, обнажая ягодицы, чем удивляет собравшихся рядом людей.

Марадона официально продлил контракт с Химнасией

К слову, Марадона сейчас возглавляет аргентинскую Химнасию. Ранее 59-летний специалист работал в мексиканском Дорадосе, Васлуи и Аль-Фуджайре из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

Во время карьеры футболиста Диего защищал цвета Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Барселоны, Наполи, Севильи и Ньюэллс Олд Бойз.

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