Марадона видав чергову божевільну витівку – аргентинець вдавав полісмена на машині за 200 тисяч доларів

Легендарний Дієго Марадона продовжує тішити кумедними відео свого дозвілля.

59-річний аргентинець похизувався новеньким BMW M4 за 200 тисяч доларів.

Марадона повністю оголив зад під час танцю – курйозне відео

Тренер Хімнасії виїхав прямо на футбольне поле в компанії товариша. Марадона вирішив зробити свою появу ще ефектнішою, тому обладнав машину поліцейською сиреною та ліхтарями.

До слова, використання таких "прикрас" карається штрафом, але це навряд турбувало чемпіона світу 1986 року.

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