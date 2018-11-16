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Марадона снова "зажигает" – аргентинец задремал во время матча своего Дорадоса: его разбудил телефон

19:43 107 Читати українською
Марадона снова "зажигает" – аргентинец задремал во время матча своего Дорадоса: его разбудил телефон
Диего Симеоне / фото из соцсетей

Забавный эпизод с участием Диего Марадоны произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Мексики Дорадос – Минеро.

Аргентинец, который с сентября тренирует Дорадос, задремал на тренерской скамье. На 78-й минуте поединка его разбудил телефонный звонок.

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58-летний Марадона сначала собирался ответить, но только посмотрел на смартфон, а затем спрятал его в карман.

Поединок завершился нулевой ничьей. Команда Марадоны после 14 туров занимает седьмое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Мексики.

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Теги
Мир Диего Марадона Диего Марадона Видеоновости Дорадос Де Синалоа
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