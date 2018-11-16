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Марадона знову "запалює" – аргентинець задрімав під час матчу свого Дорадоса: його збудив телефон

19:42 162 Читать на русском
Марадона знову "запалює" – аргентинець задрімав під час матчу свого Дорадоса: його збудив телефон
Дієго Марадона / фото із соцмереж

Кумедний епізод за участю Дієго Марадони стався під час матчу другого дивізіону чемпіонату Мексики Дорадос – Мінеро.

Аргентинець, який з вересня тренує Дорадос, задрімав на тренерській лаві. На 78-й хвилині поєдинку його розбудив телефонний дзвінок.

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58-річний Марадона спочатку збирався відповісти, але лише подивився на смартфон, а потім сховав його в кишеню.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю. Команда Марадони після 14 турів займає сьоме місце в турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Мексики.

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Теги
Світ Дієго Марадона Дієго Марадона Відеоновини Дорадос Де Сіналоа
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