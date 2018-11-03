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Марадона станцевал после победы своей команды – еще недавно он еле ходил

11:35 60 Читати українською
Марадона станцевал после победы своей команды – еще недавно он еле ходил
Диего Марадона / Соцсети

Главный тренер мексиканского Дорадоса Диего Марадона танцами и песнями отпраздновал победу своей команды.

Дорадос в 14 туре второго дивизиона чемпионата Мексики минимально одолел на выезде Мериду (1:0). После этого матча команда Марадоны занимает 6 место в своей лиге.

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Легенда сборной Аргентины после победы сначала потанцевал перед журналистами. А в раздевалке вместе с игроками попел песен и станцевал интересный танец.

Напомним, что недавно Марадона еле ходил из-за проблем с ногами, а врач аргентинца говорил о необходимости протезирования колен.

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Мир Видеоновости Диего Марадона Диего Марадона Дорадос Де Синалоа
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