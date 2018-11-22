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Марадона раскритиковал Скалони: Он сможет вывести Аргентину только на чемпионат мира по мотогонкам

21:44 23 Читати українською
Марадона раскритиковал Скалони: Он сможет вывести Аргентину только на чемпионат мира по мотогонкам
Диего Марадона / Соцсети

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал нынешнего наставника команды Лионеля Скалони.

"Сборную Аргентины сейчас тренирует этот молодой парень Скалони. Повторяю, его вины в том, что он возглавляет национальную команду, нет. Его подтолкнули к тому, чтобы он занял эту должность.

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Проблема в том, что завтра он может почувствовать себя тренером и захочет вывести команду на чемпионат мира. Однако он может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам", – цитирует Марадону Maisfutebol.

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Напомним, Скалони входил в тренерский штаб бывшего наставника сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. После его отставки Скалони был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Теги
Мир Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Лионель Скалони Лионель Скалони
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