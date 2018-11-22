Марадона раскритиковал Скалони: Он сможет вывести Аргентину только на чемпионат мира по мотогонкам

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал нынешнего наставника команды Лионеля Скалони.

"Сборную Аргентины сейчас тренирует этот молодой парень Скалони. Повторяю, его вины в том, что он возглавляет национальную команду, нет. Его подтолкнули к тому, чтобы он занял эту должность.

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Проблема в том, что завтра он может почувствовать себя тренером и захочет вывести команду на чемпионат мира. Однако он может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам", – цитирует Марадону Maisfutebol.

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Напомним, Скалони входил в тренерский штаб бывшего наставника сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. После его отставки Скалони был назначен исполняющим обязанности главного тренера.