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Марадона розкритикував Скалоні: Він зможе вивести Аргентину тільки на чемпіонат світу з мотогонок

21:44 45 Читать на русском
Марадона розкритикував Скалоні: Він зможе вивести Аргентину тільки на чемпіонат світу з мотогонок
Дієго Марадона / Соцмережі

Колишній тренер збірної Аргентини Дієго Марадона розкритикував нинішнього наставника команди Ліонеля Скалоні.

"Збірну Аргентини зараз тренує цей молодий хлопець Скалоні. Повторюю, його провини в тому, що він очолює національну команду, немає. Його підштовхнули до того, щоб він зайняв цю посаду.

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Проблема в тому, що завтра він може відчути себе тренером і захоче вивести команду на чемпіонат світу. Однак він може вивести збірну Аргентини тільки на чемпіонат світу з мотоперегонів", – цитує Марадону Maisfutebol.

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Нагадаємо, Скалоні входив до тренерського штабу колишнього наставника збірної Аргентини Хорхе Сампаолі. Після його відставки Скалоні був призначений виконувачем обов’язків головного тренера.

Теги
Світ Аргентина Аргентина Дієго Марадона Дієго Марадона Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні
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