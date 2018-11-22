Марадона розкритикував Скалоні: Він зможе вивести Аргентину тільки на чемпіонат світу з мотогонок

Колишній тренер збірної Аргентини Дієго Марадона розкритикував нинішнього наставника команди Ліонеля Скалоні.

"Збірну Аргентини зараз тренує цей молодий хлопець Скалоні. Повторюю, його провини в тому, що він очолює національну команду, немає. Його підштовхнули до того, щоб він зайняв цю посаду.

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Проблема в тому, що завтра він може відчути себе тренером і захоче вивести команду на чемпіонат світу. Однак він може вивести збірну Аргентини тільки на чемпіонат світу з мотоперегонів", – цитує Марадону Maisfutebol.

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Нагадаємо, Скалоні входив до тренерського штабу колишнього наставника збірної Аргентини Хорхе Сампаолі. Після його відставки Скалоні був призначений виконувачем обов’язків головного тренера.