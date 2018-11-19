Марадона феерически отметил победу Дорадоса – зажигательные танцы легенды

Наставник мексиканского Дорадоса Диего Марадона не сдерживал эмоций после выхода своих подопечных в полуфинал Апертуры.

Дорадос под руководством Диего Марадоны пробился в полуфинал мексиканской Апертуры. В четвертьфинале Дорадос одолел Минерос со счетом 1:0 по итогам двух матчей.

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Диего Марадона неистово радовался успеху вместе с командой. Разве скажешь, что еще недавно легенда еле ходил?

Победитель плей-офф Апертуры выйдет в высший дивизион чемпионата Мексики. Напомним, Марадона возглавил Дорадос, перед тем непродолжительное время пробыв в Динамо Брест.