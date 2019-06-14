Мане встретили коридором почета в сборной Сенегала

Футболисты и тренеры сборной Сенегала встретили победителя Лиги чемпионов Садьо Мане коридором почета и аплодисментами.
Садьо Мане получил теплый прием от игроков и тренеров сборной Сенегала после победы в Лиге чемпионов с Ливерпулем.
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Представители национальной команды устроили коридор почета своему лидеру и аплодировали, когда тот его проходил.
26 июня сборная Сенегала сыграет свой первый матч на Кубке африканских наций. Соперником будет Танзания.
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