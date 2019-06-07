"Я сказал "нет" Москве", – Мане вспомнил, как отказался от предложения российского клуба

Сенегальский нападающий Ливерпуля Садио Мане рассказал, что несколько лет назад он отказался перейти в московский Спартак.

"Мой переход в Саутгемптон из Зальцбурга был сложным. Я скажу, как есть. Саутгемптон – это очень хороший клуб, но я не хотел туда переходить. Моей целью был переход в Боруссию.

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Юрген Клопп очень хотел видеть меня в своей команде. Но Зальцбург уже договорился со Спартаком. Я сказал "нет", потому что хотел играть в более сильных чемпионатах. Из-за этого у меня возникли проблемы с клубом. Я пропустил матч, и они не попали в Лигу чемпионов. В этом обвинили меня.

Мы стояли каждый на своей позиции. Зальцбург отказывался продавать меня в Боруссию, а я сказал "нет" Москве. И тут появился Саутгемптон. У меня не было выбора, поэтому я отправился в Англию. Я больше не мог оставаться в Зальцбурге и не мог поехать в Дортмунд или Москву", – Мане Onze Mondial.

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