Клопп с пивом, море фанатов и Кубок чемпионов – Ливерпуль провел парад в честь победы в ЛЧ

Ливерпуль после победы над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов 2018/19 уже вернулся в родной город. "Красные" по случаю триумфа провели специальный парад.

Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов 2018/19, который прошел 1 июня в Мадриде. Победу команде Юргена Клоппа принесли точные удары Мохамеда Салаха с пенальти и Дивока Ориджи, который отличился под занавес поединка.

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Мерсисайдцы стали шестикратным победителем Лиги/Кубка чемпионов, выйдя по этому показателю на третье место. Сегодня английская команда вернулась в Ливерпуль и провела чемпионский парад для своих болельщиков по улицам города.

Поздравить своих любимцев собрались немало поклонников "красных" – автобус с игроками и тренерами Ливерпуля ездил по городу более двух часов.

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Игроки Ливерпуля и сам Юрген Клопп, несмотря на усталость, не скрывали своего счастья от завоевания трофея. К слову, немецкий тренер выиграл свой первый титул за время работы в Англии. По этому поводу Юрген, как настоящий немец, позволил себе выпить немного пива. Имеет полное право – сезон завершен успешно.

Сезон 2018/19 стал лучшим для Ливерпуля за последние годы. Мерсисайдцы до последнего тура боролись за чемпионство в АПЛ, но отстали от Манчестер Сити лишь на один пункт.